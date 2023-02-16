Около тысячи школьников посетили мероприятия в Музее Победы в рамках выставки «Шагнувшие в бессмертие»

Фото: Музей Победы

Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В Музее Победы 15 февраля состоялся открытый урок «Забытые песни военных лет», завершивший череду мероприятий, которые прошли в рамках работы экспозиции «Шагнувшие в бессмертие».

В течение двух недель прошло свыше десяти занятий. Во время мероприятия был дан старт проекту «Патриотическая песня», в рамках которого планируется записать музыкальный сборник.

В него войдут песни о Родине в исполнении учащихся школ многих регионов России. Руководитель детского центра Музея Победы Елена Слесаренко поблагодарила учеников и педагогов за активное участие в программе «Школьный Музей Победы».

Участниками программы «Школьный Музей Победы» являются уже 1500 школ России в 86 субъектах, добавила она. Все, что происходит в рамках программы, становится достоянием всей страны, резюмировала Слесаренко.

До этого сообщалось, что мужчины смогут бесплатно посетить Музей Победы 23 февраля. В этот же день в музее пройдут экскурсии «Параллели прошлого и настоящего».

Также в период с 20 по 25 февраля в Музее Победы состоится первый общероссийский передвижной фестиваль «Кино на службе Отечеству». Гости смогут посетить показы порядка 30 фильмов и творческие встречи с их создателями.