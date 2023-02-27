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Медведев заявил, что украинский конфликт начался с развалом Советского Союза

Егор Провоторов
Политика
Медведев заявил, что украинский конфликт начался с развалом Советского Союза
Фото: er.ru

Нынешние тектонические процессы в мире и украинский конфликт зародились еще в тот момент, когда распадался Советский Союз. Таким мнением поделился в понедельник, 27 февраля, заместитель председателя Совета безопасности в материале, опубликованном в газете «Известия».

По его словам, 100-летие образования СССР в прошлом году прошло на фоне тектонических процессов, зародившихся еще тридцать лет назад. Они спровоцировали «мощные, разрушительные потрясения» в 2022 году, уверен Медведев.

Зампред Совбеза РФ считает, что во время этих потрясений не сработали «международные подушки безопасности» и сейчас трещины из-за этого сдвига идут «вширь и вглубь всей системы поддержания мира».

Говоря об СССР, Медведев в статье для «Известий» отметил, что эта могущественная страна долгое время держалась на взаимных интересах республик, послевоенных договоренностях, блоковом противостоянии и ядерных ракетах.

До этого Медведев заявил, что цель коллективного Запада — одолеть Россию чужими руками — оправдывает для них любые расходы.

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