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Медведев заявил, что Запад толкал Россию в пропасть как мог

Егор Провоторов
Политика
Медведев заявил, что Запад толкал Россию в пропасть как мог
Фото: er.ru

Запад как мог толкал Россию в пропасть, при этом все разговоры о равном партнерстве велись им только для отвода глаз, написал в понедельник, 27 февраля, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в материале для газеты «Известия».

Политик подчеркнул, что на распад Советского Союза и его последствия западный мир «взирал свысока», с чувством явного превосходства и «надменным прищуром», думая лишь о том, как удовлетворить свои «шкурные интересы».

— И всеми силами продолжая толкать нашу страну в пропасть для полного устранения своего давнего конкурента, — заявил Медведев.

Он указал на тот факт, что политики, пришедшие к власти в новой России, не смогли совладать с повисшей над ними угрозой. В 1990-е в РФ наступили трудные времена, считает Медведев. По его словам, в те годы люди стремительно скатывались в нищету, а экономика, попавшая под приватизацию, приходила в упадок. На фоне этого в стране расцветал сепаратизм, внутри государства образовались «горячие точки», написал он в материале для «Известий».

В нем же Медведев заявил, что конфликт на Украине начался с распадом Советского Союза, около 30 лет назад.

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