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Капризов оформил хет-трик в матче с «Коламбусом»

Егор Провоторов
Спорт
Капризов оформил хет-трик в матче с «Коламбусом»
Фото: ТАСС

Американский хоккейный клуб «Миннесота» на домашней арене победила «Коламбус» в овертайме со счетом 3:2. Встреча состоялась в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в ночь на понедельник, 27 февраля.

В составе победителей шайбы себе в актив записал российский форвард Кирилл Капризов, отметившийся хет-триком. У «Коламбуса» голами отметились Лиам Фоуди и Мэтью Оливье.

На счету Капризова 37 шайб в нынешнем сезоне НХЛ и второй хет-трик за карьеру в лиге. Также на счету 25-летнего россиянина 34 голевых передачи в 60 встречах.

Отечественный форвард «Коламбуса» Кирилл Марченко не отметился результативными действиями в прошедшей игре.

«Миннесота» идет на второй строчке в турнирной таблице Центрального дивизиона НХЛ, в активе команды 72 очка в 60 встречах. «Коламбус» располагается на восьмом месте в Столичном дивизионе с 44 очками. В следующем матче «Миннесота» примет «Нью-Йорк Айлендерс», а «Коламбус» в тот же день сыграет с «Баффало» на выезде.

11 февраля российский форвард хоккейного клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» Владимир Тарасенко открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтл Кракенс». Эта шайба стала для нападающего первой в составе новой команды.

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