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Боррель пожаловался на Россию и напряженность в отношениях Китая и США

Егор Провоторов
В мире
Боррель пожаловался на Россию и напряженность в отношениях Китая и США
Фото: flickr/european_parliament

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель по итогам поездки в Нью-Йорк для участия в сессии Генеральной ассамблеи ООН, посвященной украинскому конфликту, пожаловался на Россию, напряженность в отношениях Китая и США, а также на отсутствие единства в мире и «накапливающиеся кризисы».

По его словам, ООН является «отличным зеркалом состояния мира» и если посмотреть за пределы Украины, то становится очевидно, что глобальные кризисы накапливаются, однако глобальная реакция «либо заблокирована, либо недостаточна».

Боррель на своей странице в одной из социальных сетей подчеркнул, что многие мировые государства «видят потенциал в усилении роли ЕС». По словам главы европейской дипломатии, эти страны отдают предпочтение ЕС как противовесу Китаю, а также считают политический блок более надежным и последовательным партнером, нежели Соединенные Штаты.

До этого Боррель заявил, что не считает предложения из 12 пунктов китайского руководства по урегулированию ситуации на Украине мирным планом. Он подчеркнул, что предложение Пекина суммирует звучавшие ранее положения.

Украина Евросоюз (ЕС) Жозеп Боррель США Китай
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