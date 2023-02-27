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Несмотря на громкие заявления политиков Запада, Украине и ее президенту Владимиру Зеленскому «становится одиноко». Таким мнением в воскресенье, 26 февраля, поделился обозреватель издания Focus Габор Штайнгарт.

В материале он отметил, что слова могут создавать «дымовую завесу», за которой стороннему наблюдателю трудно делать выводы о взаимоотношениях между политиками.

По словам аналитика, за «благородными заявлениями» представителей западных политических элит о поддержке Киева скрывается огромная территория, населенная пацифистами, теми, кто продолжает сотрудничество с Россией, а также политическими противниками Киева. Все эти люди делают развитие событий «опасным» для официального Киева.

Штайнгарт отметил, что наиболее опасной для Украины группой являются политики, которые открыто выступают против бесконечной накачки Киева вооружениями. Автор Focus считает, что общественная поддержка украинских властей ослабевает. И поэтому сторонники Киева обязаны объяснить свои мотивы.

До этого заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что вопрос относительно существования России будет решен только вместе с вопросом существования всей человеческой цивилизации.