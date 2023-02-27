Медведев заявил, что вопрос существования РФ решится не на украинском фронте

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Вопрос относительно существования России будет решен вместе с вопросом существования всей человеческой цивилизации. Об этом написал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в материале для газеты «Известия».

По словам политика, если всерьез возникнет вопрос о существовании России, то он будет решаться не на украинском фронте, а вместе с вопросом дальнейшего существования всей человеческой цивилизации.

— Здесь не должно быть никаких двусмысленностей. Мир без России нам не нужен, — подчеркнул Дмитрий Медведев в материале для «Известий».

По его словам, история показывает, что любая рухнувшая империя хоронит под своими руинами половину мира или больше. Политик отметил, что этого не хотят понять те, кто сперва разваливал СССР, а теперь пытается уничтожить и Россию.

В этой же статье Медведев заявил, что конфликт на Украине начался с распадом Советского Союза, около 30 лет назад. Также зампред Совбеза России отметил, что Запад как мог толкал Россию в пропасть последние годы, при этом все разговоры о равном партнерстве велись им только для отвода глаз.