Сертификат для новорожденного на 30 тысяч рублей может появиться в России

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В России может появиться новый вид помощи новоиспеченным родителям — сертификат для новорожденных. Законопроект об этом подготовили члены Совета Федерации и депутаты Госдумы от партии ЛДПР.

Номинал сертификата может составлять 30 тысяч рублей, его молодые родители смогут потратить на товары первой необходимости. Парламентарии предлагают выдавать его семьям, чьи доходы ниже двух региональных прожиточных минимумов.

В пояснительной записки указано, что для многих семей с небольшим достатком покупка коляски, пеленального столика, памперсов, одежды для ребенка и других вещей вызывает большие трудности.

В 2023 году размер единовременного пособия при рождении ребенка составляет 22 909 рублей. Парламентарии считают, что этих средств на покупку предметов первой необходимости для ребенка слишком мало.

Депутат Госдумы Ярослав Нилов уверен, что сейчас необходимо предпринимать любые меры поддержки семей с детьми. По словам его коллеги Нины Останиной, подобную выплату нужно ввести для всех российских семей, пишет газета «Известия».

12 января стало известно, что в период прошедших новогодних каникул в столичных роддомах появилось на свет почти две тысячи детей.