Малоснежную погоду пообещали жителям Москвы 27 февраля

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Облачная с прояснениями погода, временами небольшой снег, гололедица и до 3 градусов ниже нуля ожидают жителей столичного региона в предстоящий понедельник, 27 февраля. Таким прогнозом поделились специалисты российского Гидрометцентра.

В дневное время суток температура воздуха в Москве будет находиться в диапазоне от -3 до -1 градуса, ночью будет зафиксировано понижение температуры до 10 градусов мороза. В Подмосковье ожидается до 5 градусов со знаком «минус» днем и до 8 градусов ниже нуля — ночью.

Согласно информации, представленной на сайте Гидрометцентра РФ, в столице прогнозируется ветер западного и северо-западного направлений, который будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление при этом составит 748 миллиметров ртутного столба.

Первый день весны в столице окажется ветреным и довольно прохладным. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала замначальника Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Надежда Точенова.