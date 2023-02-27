Метеоролог Точенова рассказала о погоде в Москве в начале весны

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Первый день весны в столице окажется ветреным и довольно прохладным. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала замначальника Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Надежда Точенова.

По словам метеоролога, Москва перейдет в тыловую часть циклона, пришедшего в мегаполис с Запада.

— Этот циклон уйдет на восточные направления. Тем не менее он успеет повлиять на характер погоды. Так, в первый весенний день ожидается ветреная погода с порывами до 15 метров в секунду, — сообщила синоптик.

В Москве пройдет слабый снег, а ночью температура опустится до минус 8 градусов. В то время как днем столбики термометров покажут минус 3–5 градусов, отметила собеседница «ВМ».

Подобные погодные условия сохранятся в четверг и пятницу, 2 и 3 марта. Однако в пятницу все же ожидается небольшое потепление, а также существует риск образования тумана, предупредила метеоролог.

— В течение суток ожидаются переменная облачность и небольшой снег. Ночные и дневные показатели будут колебаться в пределах минус 1 — 0 градусов, ветер будет дуть западный, — добавила Точенова.

Также синоптик рассказала, какая погода ждет москвичей на этой неделе.