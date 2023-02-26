Снег, сильный туман и ветер: синоптик Точенова рассказала о погоде в Москве на предстоящей неделе

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На предстоящей неделе в столичном регионе ожидается облачная и снежная погода. Температурные показатели при этом будут колебаться от минус 2 до плюс 1 градуса. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала замначальника Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Надежда Точенова.

В понедельник, 27 февраля, в течение суток ожидается переменная облачность, небольшой снег. Ночные показатели опустятся до минус 5–7 градусов, а днем ожидается минус 2–4 градуса. Ветер будет дуть северо-западный, умеренный.

Во вторник, 28 февраля, в Москве ожидается переменная облачность. Будет дуть сильный северо-западный ветер: его порывы могут достигать 15 метров в секунду.

— Пойдет мокрый снег, будет сильный туман. Столбики термометра в ночные часы опустятся до минус 13 градусов. А днем потеплеет до нуля градусов, — уточнила Точенова.

Также собеседница «ВМ» предупредила, что из-за смешанного характера осадков и влияния западного циклона на дороге образуется гололедица, что значительно затруднит движение транспорта и пешеходов на дороге.

В первый весенний день, 1 марта, по словам метеоролога, Москва перейдет в тыловую часть циклона.

— В среду ожидается ветреная погода с порывами до 15 метров в секунду. Будут слабые осадки в виде снега. Ночью температура понизится до минус 8 градусов, а днем показатели достигнут 3–5 градусов с отрицательным значением, — сообщила синоптик.

По предварительным прогнозам, в четверг, 2 марта, сохранятся погодные условия среды.

— В течение суток ожидается переменная облачность и небольшой снег. Ночные и дневные показатели будут колебаться в пределах минус 1 — 0 градусов, ветер будет дуть западный, умеренный, — рассказала Точенова.

Небольшое потепление ожидается в пятницу, 3 марта, отметила синоптик. Будет такая же погода, как и в четверг, с единственным исключением: в пятницу есть вероятность образования тумана в Москве и области, заключила метеоролог.