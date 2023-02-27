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«Яндекс» пятый год подряд стал самой дорогой компанией Рунета по версии Forbes

Егор Провоторов
Финансы
«Яндекс» пятый год подряд стал самой дорогой компанией Рунета по версии Forbes
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Корпорация «Яндекс» вновь возглавила рейтинг самых дорогих компаний российского сегмента интернета, который был опубликован журналом Forbes. По информации издания, стоимость компании на данный момент составляет 10,2 миллиарда долларов.

Пятый год подряд «Яндекс» остается самым дорогим игроком в Рунете, несмотря на то, что стоимость компании падает уже третий год кряду, в 2020 году ее стоимость составляла 22,98 миллиарда долларов.

На втором месте рейтинга располагается Wildberries, чья стоимость составляет 9,8 млрд долларов, третья строчка у Ozon (5,2 млрд долларов), четвертая — за 1С (2,5 млрд долларов). Также в ТОП-10 по версии журнала Forbes оказались «Лаборатория Касперского», «Авито», «СБК Контур», VK, Positive Technologies и HeadHunter.

В конце декабря сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож сообщил, что покидает компанию. Это следует из его обращения к сотрудникам. Он отметил, что ему «по-прежнему интересно» помогать советами четырем международным стартапам, которые могут развиваться вне «Яндекса».

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