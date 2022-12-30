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Приметы и советы

Сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож сообщил об уходе из компании

Георгий Соланович
Общество
Сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож сообщил об уходе из компании
Фото: roscongress / Илья Смирнов

Сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож сообщил, что покидает компанию. Об этом следует из его обращения к сотрудникам, опубликованного изданием The Bell*.

— Давайте уточню, где я и что я. Как вы знаете, я уже давно не управляю российским «Яндексом», а в этом году мне и вовсе пришлось покинуть все должности в компании. Сейчас совет директоров и менеджмент разрабатывают план реструктуризации компании — в текущих условиях, как мне кажется, он вполне разумен и необходим, — написал Волож.

Он отметил, что ему «по-прежнему интересно» советами помогать советами четырем международным стартапам, которые могут развиваться вне «Яндекса».

9 декабря бывший председатель Счетной палаты Российской Федерации Алексей Кудрин приступил к работе на посту советника по корпоративному развитию в компании «Яндекс».

29 ноября Кудрин подтвердил сообщения о своем уходе с должности главы Счетной палаты. По его словам, после 25 лет госслужбы ему захотелось сосредоточиться на больших проектах, связанных с развитием частных инициатив.

*Организация признана в РФ СМИ-иноагентом.

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