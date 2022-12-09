Алексей Кудрин сообщил, что начал работу в «Яндексе»

Фото: Пресс-служба Совфеда

Бывший председатель Счетной палаты Российской Федерации Алексей Кудрин приступил к работе на посту советника по корпоративному развитию в компании «Яндекс». Об этом он сообщил в пятницу, 9 декабря.

— Первый день на новой работе! — написал он в социальных сетях.

В своем Telegram-канале Кудрин опубликовал фото с новой работы. На нем запечатлен пропуск для прохода в здание компании с фотографией Кудрина и логотипом «Яндекса».

Алексей Кудрин 29 ноября подтвердил сообщения о своем уходе с должности главы Счетной палаты. По его словам, после 25 лет госслужбы ему захотелось сосредоточиться на больших проектах, связанных с развитием частных инициатив.

30 ноября Совет Федерации в ходе заседания принял решение освободить его от должности председателя. До этого Совфед получил соответствующее представление президента России Владимира Путина.

После своего ухода с должности Кудрин принял предложение компании «Яндекс» занять пост советника по корпоративному развитию. Он отметил, что в новые компетенции будет входить разработка корпоративной структуры нового холдинга.