Кудрин согласился на предложение «Яндекса» занять пост советника

Фото: Пресс-служба Госдумы

Алексей Кудрин, который в конце ноября был освобожден от должности председателя Счетной палаты Российской Федерации, принял предложение компании «Яндекс» занять пост советника по корпоративному развитию. Об этом в понедельник, 5 декабря, сообщил сам Кудрин.

— Принял предложение «Яндекса» стать советником по корпоративному развитию, — написал Кудрин в своем Telegram-канале.

По его словам, в его компетенции будет входить разработка корпоративной структуры нового холдинга, которая обеспечит развитие компании, в том числе на международных рынках.

30 ноября Совет Федерации в ходе заседания принял решение освободить Алексея Кудрина от должности председателя Счетной палаты Российской Федерации. До этого Совфед получил соответствующее представление президента РФ.

Ранее Кудрин подтвердил свой уход с поста главы Счетной палаты. По его словам, после 25 лет госслужбы ему захотелось сосредоточиться на больших проектах, связанных с развитием частных инициатив.

Напомним, что информация о возможном переходе в «Яндекс» теперь уже экс-председателя Счетной палаты появилась еще 25 ноября. Уточнялось, что Кудрин перейдет на новую для себя должность в российской компании.