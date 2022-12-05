Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Кудрин согласился на предложение «Яндекса» занять пост советника

Анастасия Колоскова
Общество
Кудрин согласился на предложение «Яндекса» занять пост советника
Фото: Пресс-служба Госдумы

Алексей Кудрин, который в конце ноября был освобожден от должности председателя Счетной палаты Российской Федерации, принял предложение компании «Яндекс» занять пост советника по корпоративному развитию. Об этом в понедельник, 5 декабря, сообщил сам Кудрин.

— Принял предложение «Яндекса» стать советником по корпоративному развитию, — написал Кудрин в своем Telegram-канале.

По его словам, в его компетенции будет входить разработка корпоративной структуры нового холдинга, которая обеспечит развитие компании, в том числе на международных рынках.

30 ноября Совет Федерации в ходе заседания принял решение освободить Алексея Кудрина от должности председателя Счетной палаты Российской Федерации. До этого Совфед получил соответствующее представление президента РФ.

Ранее Кудрин подтвердил свой уход с поста главы Счетной палаты. По его словам, после 25 лет госслужбы ему захотелось сосредоточиться на больших проектах, связанных с развитием частных инициатив.

Напомним, что информация о возможном переходе в «Яндекс» теперь уже экс-председателя Счетной палаты появилась еще 25 ноября. Уточнялось, что Кудрин перейдет на новую для себя должность в российской компании.

Алексей Кудрин советник Яндекс
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Хаймарсы» будут сметены «Торнадо»

Артур Зархи
Артур Зархи

Робот человеку друг. Или сервис

Александр Дудник
Александр Дудник

Герой романа — умный дом

Андрей Житинкин
Андрей Житинкин

Так притягательны Владимира огни

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нет любви сильнее

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

На пороге большой зимы

Роман Бабанов
Роман Бабанов

Нужны свои процессоры

Все мнения
О проекте