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Кудрин подтвердил уход с поста главы Счетной палаты

Георгий Соланович
Общество
Кудрин подтвердил уход с поста главы Счетной палаты
Фото: roscongress / Виктория Ламзина

Алексей Кудрин во вторник, 29 ноября, подтвердил свой уход с поста главы Счетной палаты.

— Я покидаю пост председателя Счетной палаты, о чем подал соответствующее заявление президенту Российской Федерации в установленном порядке, — написал Кудрин в Telegram-канале.

По его словам, после 25 лет госслужбы ему захотелось сосредоточиться на больших проектах, связанных с развитием частных инициатив.

Во вторник Совфед получил представление президента РФ о снятии Кудрина с поста главы Счетной палаты. По словам главы профильного комитета СФ Анатолия Артамонова, палата рассмотрит вопрос о досрочном освобождении Кудрина от полномочий 29 ноября.

25 ноября сообщалось, что Алексей Кудрин покинет свой пост до конца текущего года. По информации СМИ, после ухода он перейдет на работу в «Яндекс». На фоне подобных сообщений появилась информация, что пост Кудрина займет первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.

Однако 27 ноября помощник депутата заявила, что какая-либо информация о назначении Жукова на пост главы Счетной палаты на данный момент отсутствует.

Алексей Кудрин Счетная палата РФ Отставки
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