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Совфед получил представление о снятии Кудрина с поста главы Счетной палаты

Георгий Соланович
Общество
Совфед получил представление о снятии Кудрина с поста главы Счетной палаты
Фото: Пресс-служба Госдумы

Совфед получил представление президента РФ о снятии Алексея Кудрина с поста главы Счетной палаты, сообщил председатель бюджетного комитета СФ Анатолий Артамонов во вторник, 29 ноября.

— Получили, — ответил Артамонов на соответствующий вопрос журналиста РИА Новости.

По данным ТАСС, профильный комитет рассмотрит вопрос о досрочном освобождении Кудрина от должности главы Счетной палаты 29 ноября.

25 ноября сообщалось, что Алексей Кудрин до конца текущего года покинет свой пост. По информации СМИ, после ухода он перейдет на работу в «Яндекс». На фоне подобных сообщений появилась информация, что пост Кудрина займет первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.

Однако 27 ноября помощник депутата заявила, что какая-либо информация о назначении Жукова на пост главы Счетной палаты на данный момент отсутствует.

22 ноября Гульназ Кадырова была освобождена от должности замминистра промышленности и торговли России. Теперь эту должность займет Екатерина Приезжева. Соответствующее распоряжение правительства с подписью премьер-министра РФ Михаила Мишустина было опубликовано на официальном портале правовой информации.

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