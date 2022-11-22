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Приметы и советы

Приезжева назначена замглавы Минпромторга вместо Кадыровой

Евгений Белоусов
Общество
Приезжева назначена замглавы Минпромторга вместо Кадыровой
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Гульназ Кадырова освобождена от должности замминистра промышленности и торговли РФ. Теперь эту должность займет Екатерина Приезжева. Соответствующее распоряжение правительства с подписью премьер-министра России Михаила Мишустина было опубликовано во вторник, 22 ноября, на официальном портале правовой информации.

— Назначить 10 января 2023 года Приезжеву Екатерину Геннадьевну заместителем министра промышленности и торговли РФ, — говорится в документе.

В сентябре президент России Владимир Путин освободил Владимира Чижова от должности постоянного представителя РФ при Евросоюзе. Отмечается, что Чижов занимал эту должность с 2005 года.

При этом в сентябре был ряд назначений. Так, Путин назначил Геннадия Красникова на пост президента Российской академии наук (РАН). Помимо этого, в отставку был отправлен генерал армии Дмитрий Булгаков, он занимал должность заместителя министра обороны России. Уточняется, что отставка связана с переходом на другую должность, до этого Булгаков отвечал за материально-техническое обеспечение войск.

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