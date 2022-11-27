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Помощник Жукова заявила об отсутствии информации о его переходе в Счетную палату

Александр Афонин
Общество
Помощник Жукова заявила об отсутствии информации о его переходе в Счетную палату
Фото: Пресс-служба Госдумы

На данный момент какая-либо информация о назначении первого вице-спикера Госдумы Александра Жукова на пост главы Счетной палаты отсутствует. Об этом в воскресенье, 27 ноября, сообщила помощник депутата.

— Ничего не известно, — цитирует помощника ТАСС.

До этого сообщалось, что Жуков рассматривается на пост главы Счетной палаты вместо занимающего этот пост Алексея Кудрина. Сообщения появились на фоне новости, что Кудрин до конца текущего года покинет свой пост. По информации СМИ, после ухода он перейдет на работу в «Яндекс».

25 ноября президент России Владимир Путин освободил Михаила Галузина от обязанностей посла в Японии. Глава государства назначил его заместителем главы российского министра иностранных дел. Указ президента вступил в силу в момент его подписания.

22 ноября Гульназ Кадырова была освобождена от должности замминистра промышленности и торговли России. Теперь эту должность займет Екатерина Приезжева. Соответствующее распоряжение правительства с подписью премьер-министра РФ Михаила Мишустина было опубликовано на официальном портале правовой информации.

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