Совет Федерации освободил Кудрина от должности главы Счетной палаты

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Совет Федерации в ходе заседания принял решение освободить Алексея Кудрина от должности председателя Счетной палаты Российской Федерации. Соответствующее постановление подписали сенаторы в среду, 30 ноября.

Как уточняется, документ на заседание внес Комитет Совфеда РФ по бюджету и финансовым рынкам. Выступил с докладом полномочный представитель российского президента в Совете Федерации Федерального собрания России Артур Муравьев, сообщает сайт ведомства.

Напомним, что информация о возможном переходе в «Яндекс» появилась еще в пятницу, 25 ноября. Как уточняется, экс-глава ведомства перейдет на новую для себя должность в российской компании.

Во вторник, 29 ноября, председатель бюджетного комитета СФ Анатолий Артамонов сообщил, что Совфед получил представление президента РФ о снятии Алексея Кудрина с поста главы Счетной палаты. Как уточнялось ранее, профильный комитет рассмотрел вопрос о досрочном освобождении Кудрина от должности главы Счетной палаты 29 ноября.

Накануне Кудрин подтвердил свой уход с поста главы Счетной палаты. По его словам, после 25 лет госслужбы ему захотелось сосредоточиться на больших проектах, связанных с развитием частных инициатив.