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Российского криптоблогера избили и ограбили на 284 тысячи долларов на Бали

Егор Провоторов
Происшествия
Российского криптоблогера избили и ограбили на 284 тысячи долларов на Бали
Фото: shutterstock

Российского криптоблогера Юрия Бойцова избили и ограбили на 284 тысячи долларов во время отдыха на Бали. Об этом он рассказал в своих социальных сетях в воскресенье, 26 февраля.

По словам мужчины, четверо неизвестных ворвались на снимаемую им виллу, где он проживал вместе со своей девушкой. Трое из них говорили на русском языке, а четвертый был индонезийцем в полицейской форме. Блогер уточнил, что злоумышленники насильственным путем вывели деньги с его счетов и забрали паспорта.

В соцсетях Бойцов опубликовал видео с камер видеонаблюдения. После инцидента россияне написали заявление в полицию. Одного из предполагаемых преступников задержали в аэропорту, однако отпустили спустя сутки.

В начале ноября стало известно, что неизвестные злоумышленники напали на граждан Киргизии в аэропорту Домодедово и ограбили их на четыре миллиона долларов. Двое граждан республики прибыли в Москву для покупки бизнеса. С собой у них были сумки с наличными. Как только мужчины задекларировали денежные средства на таможне и вышли с чемоданами из аэропорта, к ним подъехали два автомобиля. Из машин выскочили вооруженные автоматами люди и начали угрожать гостям столицы.

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