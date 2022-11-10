Злоумышленники ограбили иностранцев в аэропорту на четыре миллиона долларов

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Россия, Московская область, городской округ Домодедово, аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова Карта всех событий

Неизвестные напали на граждан Киргизии в аэропорту Домодедово и отобрали у них четыре миллиона долларов. Об этом стало известно в четверг, 10 ноября.

По предварительным данным, двое граждан республики прибыли в Москву для покупки бизнеса. С собой у них были сумки с наличными. Как только мужчины задекларировали денежные средства на таможне и вышли с чемоданами из аэропорта, к ним подъехали два автомобиля. Из машин выскочили вооруженные автоматами люди и начали угрожать гостям столицы.

Злоумышленники не произвели ни единого выстрела, запуганные пострадавшие отдали деньги без борьбы. После ограбления преступники скрылись. Ущерб составил около четырех миллионов долларов.

Позже две машины, предположительно принадлежавшие неизвестным, обнаружили брошенными в лесу, сообщил Telegram-канал Baza.

Еще одно ограбление произошло в Подмосковье. Молодой человек похитил у обменщика валюты 23 тысячи долларов.