SVT: Некоторые украинцы не могут позволить себе купить еду в Швеции

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Беженцы с Украины оказались не в состоянии позволить себе еду в Швеции. Об этом говорится в материале местного телеканала SVT.

В сюжете рассказывается, что сотни беженцев из приблизительно 40 тысяч приехавших в скандинавскую страну в течение последних 12 месяцев не могут обеспечить себя продовольствием на каждый день.

Бывшая управляющая двумя парфюмерными салонами в Одессе Александра Еременко рассказала журналистам SVT, что ей крайне тяжело отказать собственному сыну, когда тот просит у нее яблоко.

Такие трудности связаны с тем, что 12 тысяч беженцев трудоспособного возраста живут на пособия, которые выделяют шведские власти. Без знания языка украинцы также испытывают серьезные проблемы при поиске работы.

Накануне Красный Крест сообщил, что некоторые граждане Великобритании эксплуатируют и загоняют в долговую кабалу беженцев с Украины, которых приютили. В некоторых случаях британцы оплачивали украинским беженцам переезд и проживание, а потом требовали от них работать по дому или на своих предприятиях. При этом детей также призывали работать, а не ходить в школу.