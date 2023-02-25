Красный Крест заявил, что британцы загоняют в долговую кабалу беженцев с Украины

Фото: Минобороны РФ

Некоторые граждане Великобритании эксплуатируют и загоняют в «долговую кабалу» беженцев с Украины, которых приютили. Об этом сообщило издание Inews со ссылкой на доклад Красного Креста.

— Сотрудники британского Красного Креста заявили, что стали свидетелями «долговой кабалы» и того, что людей «заставляли бесплатно работать на арендодателя в обмен на предоставление жилья», — сказано в публикации.

Отмечается, что в некоторых случаях британцы оплачивали украинским беженцам переезд и проживание, а потом требовали от них работать по дому или на своих предприятиях. При этом детей также призывали работать, а не ходить в школу.

— Красный Крест также сталкивался с тем, что принявшие украинцев граждане Британии требовали их трудиться, чтобы компенсировать возросшие цены, — написано в статье.

Согласно данным организации, таких случаев эксплуатации немного. Правительство Великобритании подтвердило, что «очень мало случаев предполагаемого современного рабства» среди украинских беженцев.

Беженка с Украины столкнулась с буллингом после переезда в Соединенные Штаты. В январе 13-летняя Яна начала учиться в школе в Сан-Франциско. При этом она плохо говорила на английском языке. Одноклассники девочки также являются беженцами из других стран.