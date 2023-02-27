Новые мероприятия подготовили для горожан в рамках проекта «Московское долголетие»

Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Новые мероприятия «Московского долголетия» привлекут больше горожан старшего поколения и позволят расширить возможности участников проекта. Об этом в понедельник, 27 февраля, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— Расширяем состязательную линейку — участники «Московского долголетия» смогут посоревноваться в интеллектуальных, ЗОЖ-кулинарных, творческих и спортивных эстафетах. Такие соревнования пройдут с 27 февраля по 3 марта в рамках «Пятиборья «Московского долголетия», — рассказала она.

Масштабным событием проекта стали съемки собственного киномюзикла, премьера которого пройдет 1 марта в столичных кинотеатрах. Также на московских бульварах появится фотовыставка, посвященная достижениям участников проекта, передает официальный сайт мэра Москвы.

К ассоциации клубов «Московского долголетия» присоединились уже более 300 горожан старшего возраста. В центрах долголетия создано свыше трех тысяч клубов разной направленности — от спорта до интеллектуального развития.