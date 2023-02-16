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Свыше 300 москвичей старшего возраста присоединились к ассоциации клубов долголетия

Араз Салехов
Город
Свыше 300 москвичей старшего возраста присоединились к ассоциации клубов долголетия
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Свыше 300 горожан старшего возраста присоединились к ассоциации клубов московского долголетия. Об этом в четверг, 16 февраля, сообщила руководитель сети центров московского долголетия Елена Громова.

— Создание Московской ассоциации клубов долголетия стало для нас значимым событием прошлого года. В центрах московского долголетия создано более трех тысяч клубов разной направленности — это и спорт, и творчество, и интеллектуальное развитие, — сказала она.

Так, уже прошли 22 встречи ассоциации, она помогает москвичам старшего поколения обмениваться опытом организации творческих, спортивных и интеллектуальных занятий, а также реализовывать совместные проекты на городском уровне, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Стало известно о начале второго этапа образовательной программы «Школа гаджет» в центрах московского долголетия. Горожане старшего поколения смогут ознакомиться с работой гаджетов в ходе основных тематических уроков.

Помимо этого, для москвичей старшего возраста в проекте «Московское долголетие» открыто более 450 групп по направлению «Красота и стиль». На них участники учатся ухаживать за кожей, наносить макияж, поддерживать здоровый образ жизни и многому другому.

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