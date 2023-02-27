«Бизнес-девичник» пройдет во флагманском центре занятости населения «Моя работа»

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Москва, улица Шаболовка, 48 Карта всех событий

Фестиваль для женщин «Бизнес-девичник» состоится на площадке флагманского центра занятости населения «Моя работа». Об этом в понедельник, 27 февраля, сообщил директор службы занятости населения города Москвы Андрей Тарасов.

— Впервые в этом году в преддверии Международного женского дня мы проведем специальное мероприятие для женщин-предпринимателей — фестиваль «Бизнес-девичник». Он включает в себя два направления — «Польза» и «Вдохновение», — рассказал он.

Жительницы города смогут посетить тренинги на тему финансового планирования, создания личного бренда и эффективного целеполагания. В общей сложности участниками события могут стать около 200 человек. Мероприятие пройдет 6 марта с 11:00 до 18:00 по адресу улица Шаболовка, дом 48. Для участия в мероприятии необходимо предварительно зарегистрироваться, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

1 марта во флагманском центре занятости «Моя работа» для женщин с детьми пройдет мероприятие «День моей карьеры». Посетительницы смогут пройти тестирование, которое определит их сильные стороны, а также получить индивидуальную консультацию карьерного эксперта.