Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

В Басманном районе капитально отремонтировали квадратный дом с мансардным этажом

Евгений Силаев
Город
В Басманном районе капитально отремонтировали квадратный дом с мансардным этажом
Фото: Фонд капитального ремонта Москвы
Москва, 2-й Ирининский переулок, 4 Карта всех событий

В рамках программы капитального ремонта завершились работы по обновлению квадратного дома с мансардным этажом в Басманном районе. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта Москвы в понедельник, 27 февраля.

Оригинальный дом 1957 года постройки расположен в 2-м Ирининском переулке. В ходе капитального ремонта специалисты восстановили фасад, крышу, подъезд и подвал, а также заменили внутренние инженерные системы.

Процесс восстановления дома состоял из нескольких этапов. Сначала специалисты промыли плоскости от загрязнений, нанесли защиту от грибков и коррозии, а затем укрепили кирпичную кладку.

На втором этапе строители покрыли цоколь штукатуркой и нанесли на него декоративное покрытие. В конце работ заменили водосток, а также отремонтировали откосы, а на крыше поменяли покрытие.

25 февраля в рамках московской программы капитального ремонта жилого фонда завершились работы по обновлению дома № 8, строение 2, в Чистом переулке.

В ходе работ специалисты расчистили плоскости от загрязнений и привели в порядок кирпичную кладку. Также был выполнен ремонт штукатурного слоя, а окна были заменены на новые.

Басманный район Москва Капитальный ремонт
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Вопреки худым прогнозам: как изменилась экономика России за последний год

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Доверие России к элите Запада разрушено

Александр Лосото
Александр Лосото

Бюрократизм vs здоровье: кому нужен паспорт врачебного участка

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Мнение большинства имеет вес: как понять, какие сериалы стали популярными

Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников

Спортивный дух важнее денег: в нынешних реалиях российский спорт должен научиться драться

Максим Кронгауз
Максим Кронгауз

Найдем аналоги иностранных слов: стоит ли россиянам отказываться от заимствований

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Обещать — и не жениться: почему число женщин, обманутых «жиголо из Тиндера», перевалило за полсотни

Все мнения
О проекте