В Басманном районе капитально отремонтировали квадратный дом с мансардным этажом

Фото: Фонд капитального ремонта Москвы

Москва, 2-й Ирининский переулок, 4 Карта всех событий

В рамках программы капитального ремонта завершились работы по обновлению квадратного дома с мансардным этажом в Басманном районе. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта Москвы в понедельник, 27 февраля.

Оригинальный дом 1957 года постройки расположен в 2-м Ирининском переулке. В ходе капитального ремонта специалисты восстановили фасад, крышу, подъезд и подвал, а также заменили внутренние инженерные системы.

Процесс восстановления дома состоял из нескольких этапов. Сначала специалисты промыли плоскости от загрязнений, нанесли защиту от грибков и коррозии, а затем укрепили кирпичную кладку.

На втором этапе строители покрыли цоколь штукатуркой и нанесли на него декоративное покрытие. В конце работ заменили водосток, а также отремонтировали откосы, а на крыше поменяли покрытие.

25 февраля в рамках московской программы капитального ремонта жилого фонда завершились работы по обновлению дома № 8, строение 2, в Чистом переулке.

В ходе работ специалисты расчистили плоскости от загрязнений и привели в порядок кирпичную кладку. Также был выполнен ремонт штукатурного слоя, а окна были заменены на новые.