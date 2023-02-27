Сергунина рассказала о работе столичных межрегиональных ярмарок

Фото: пресс-служба ГБУ «Московские ярмарки»

Москва, улица Сокольнический Вал, вл40 Карта всех событий

Число межрегиональных ярмарок в столице достигло 63, они дают возможность купить качественную фермерскую продукцию из регионов России и других стран СНГ. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина в понедельник, 27 февраля.

— Межрегиональные ярмарки работают круглый год. Благодаря тому, что там представлены товары из разных уголков России и других стран СНГ, у москвичей даже зимой есть возможность приобрести качественные фермерские продукты — фрукты и овощи, мясо и рыбу, сыры и колбасы, мед, привезенный прямо с пасек, и многое другое, — сказала представитель мэрии.

При этом число предпринимателей в 2022 году выросло примерно на 10 процентов. Так, в ярмарках участвуют представители бизнеса из 46 регионов.

Фото: пресс-служба ГБУ «Московские ярмарки»

Новые площади — всего их 7 — появились в районах Сокольники, Хорошевский, Чертаново Северное, Тимирязевский, Крылатское, Западное Дегунино и Люблино.

За год число торговых мест, как уточняется, увеличилось с 1212 до 1333: они бесплатны для предпринимателей. Для того чтобы стать постоянным участником ярмарки, следует подать документы и заявку в городской департамент торговли и услуг.

Благодаря новой опции предприниматели могут получить разовое разрешение на торговлю в день обращения. Для этого необходимое одно условие — наличие свободных мест.

Комфортные условия в павильонах создаются за счет современного торгового оборудования, отопления и систем вентиляции. Новые участники знакомят горожан с традиционными продуктами из своих регионов.

Так, дягилевый мед был привезен в Москву фермерами из Республики Алтай. Любители сладкого могут попробовать кедровые орехи в сиропе из сосновых шишек или варенье из Иркутской области.

Последнее, как подчеркнул предприниматель Алексей Радченко, варится около 20 часов. Это позволяет сделать шишки мягкими и вкусными.

Приобрести продукцию можно по следующим адресам: улица Сокольнический Вал, владение 40, Профсоюзная улица, владение 41, Старокачаловская улица, владение 5а, Городецкая улица, владение 1, Большая Черкизовская улица, владение 125, пересечение улиц Соколово-Мещерской и Юровской, а также Семеновская площадь, владение 4, Россошанский проезд, владение 8, корпус 2, и Сумской проезд, владение 2б.