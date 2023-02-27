Разрешенная скорость на внешней стороне ТТК после переразметки выросла в два раза

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Москва, Спартаковская площадь Карта всех событий

Разрешенная скорость в вечерний час пик на внешней стороне ТТК у Спартаковской площади увеличилась в два раза после переразметки. Об этом в понедельник, 27 февраля, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

— За 2022 год мы реализовали 153 проекта по переразметке проблемных участков. Пять из них провели на ТТК — благодаря этому удалось увеличить пропускную способность на некоторых участках магистрали на 15 процентов, — рассказал он.

В рамках проведенных работ специалисты добавили направляющий островок при выезде с дублера Спартаковской площади на ТТК, что позволило увеличить скорость транспорта на 46 процентов. Прямые съезды ТТК на улицу Радио и к набережной Академика Туполева сократили на 10 процентов путь по внутренней стороне кольца и на 17 процентов — по улице Радио к Лефортовской набережной, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что по МКАД ежедневно передвигается более миллиона машин. По его словам, изменение дорожной разметки помогает сделать автодорогу безопаснее и быстрее.