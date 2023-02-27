Олег Газманов лишился квартир в Латвии и Италии из-за санкций ЕС

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Российский певец Олег Газманов с прошлого года внесен в список санкций ЕС, однако, помимо запрета на въезд в западные страны, у артиста отняли две квартиры, которые находятся в Латвии и Италии.

Газманов приобрел жилье 15 лет назад и часто приезжал туда с родными на отдых.

— Это моя собственность, я ее купил, и теперь не имею права, как и в Латвии, продать эту квартиру, сдать в аренду и пользоваться, и еще цинично заставляют меня платить коммуналку! — заявил он.

По мнению артиста, западные политики испугались, что он продаст свои квартиры и направит полученные деньги на нужды спецоперации, передают «Аргументы недели».

Олег Газманов поддерживает российских военных, исполняя душевные композиции. Артист верит: добрые слова помогут солдатам в сложное время. Недавно он заявил, что санкции Латвии, Литвы и Эстонии в отношении него являются решением не народа, а «марионеточного правительства». Несмотря на арестованные квартиры за границей, артист продолжает свою деятельность и не собирается останавливаться.