Олег Газманов лишился квартир в Латвии и Италии из-за санкций ЕС
Российский певец Олег Газманов с прошлого года внесен в список санкций ЕС, однако, помимо запрета на въезд в западные страны, у артиста отняли две квартиры, которые находятся в Латвии и Италии.
Газманов приобрел жилье 15 лет назад и часто приезжал туда с родными на отдых.
— Это моя собственность, я ее купил, и теперь не имею права, как и в Латвии, продать эту квартиру, сдать в аренду и пользоваться, и еще цинично заставляют меня платить коммуналку! — заявил он.
По мнению артиста, западные политики испугались, что он продаст свои квартиры и направит полученные деньги на нужды спецоперации, передают «Аргументы недели».
Олег Газманов поддерживает российских военных, исполняя душевные композиции. Артист верит: добрые слова помогут солдатам в сложное время. Недавно он заявил, что санкции Латвии, Литвы и Эстонии в отношении него являются решением не народа, а «марионеточного правительства». Несмотря на арестованные квартиры за границей, артист продолжает свою деятельность и не собирается останавливаться.