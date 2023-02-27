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Приметы и советы

Мишустин расширил туристическую программу «Больше, чем путешествие»

Араз Салехов
Общество
Мишустин расширил туристическую программу «Больше, чем путешествие»
Фото: Пресс-служба Госдумы

Российские власти приняли решение расширить туристическую программу «Больше, чем путешествие». Соответствующий документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин в понедельник, 27 февраля.

— На реализацию программы в ближайшие три года будет направлено свыше семи миллиардов рублей. За счет этих средств будут представлены сертификаты на туристические поездки победителям конкурсов и олимпиад любого из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей», — говорится в сообщении.

Воспользоваться такой программой смогут свыше 60 тысяч человек на ежегодной основе. Как сообщает сайт правительства, участникам программы станут доступны путешествия по уникальным маршрутам и участие в образовательных программах на темы предпринимательства, обустройства городской среды, информационных технологий и экологии.

Профессор Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, академический руководитель программы «Экономика впечатлений: менеджмент в индустрии гостеприимства и туризме» Кирилл Рожков рассказал, какие тенденции будут преобладать на рынке туризма в России в 2023 году. По словам эксперта, будет расти культурно-познавательный туризм, интересный «пытливым» путешественникам. Но поездки будут короткими по времени (примерно три дня) и по расстоянию (свой или соседний регион).

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