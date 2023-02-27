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Крупный пожар произошел на складе на востоке Москвы

Степан Жирнов
Происшествия
Крупный пожар произошел на складе на востоке Москвы
Фото: Пресс-служба МЧС России
Москва, Перовская улица, 1Е Карта всех событий

На востоке столицы произошел пожар на складе. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МЧС по городу в понедельник, 27 февраля.

По данным ведомства, возгорание произошло в 10:33 в металлическом ангаре по адресу Перовская улица, дом № 1е. Площадь пожара составила 150 квадратных метров.

Крупный пожар произошел на складе на востоке Москвы Фото: Пресс-служба МЧС

На месте происшествия организован штаб пожаротушения. На данный момент сведений о пострадавших не поступало.

Ранее другой пожар произошел в воскресенье, 26 февраля, в ангаре на территории завода на северо-востоке Москвы. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров.

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