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Крупный пожар произошел на складе на востоке Москвы
Москва, Перовская улица, 1Е Карта всех событий
На востоке столицы произошел пожар на складе. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МЧС по городу в понедельник, 27 февраля.
По данным ведомства, возгорание произошло в 10:33 в металлическом ангаре по адресу Перовская улица, дом № 1е. Площадь пожара составила 150 квадратных метров.
На месте происшествия организован штаб пожаротушения. На данный момент сведений о пострадавших не поступало.
Ранее другой пожар произошел в воскресенье, 26 февраля, в ангаре на территории завода на северо-востоке Москвы. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров.
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