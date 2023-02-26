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Пожар произошел в ангаре на территории завода на северо-западе Москвы

Егор Провоторов
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Пожар произошел в ангаре на территории завода на северо-западе Москвы
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Москва, Алтуфьевское шоссе, 79Бс1 Карта всех событий

Возгорание произошло в одном из ангаров на территории завода в северо-восточной части Москвы, внутри загоревшегося строения произошел взрыв и обрушение перекрытий. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах столичного региона.

По информации собеседника издания, пожар произошел по адресу: Алтуфьевское шоссе 79б. Площадь возгорания на данный момент составляет 300 квадратных метров. Внутри строения взорвалась емкость с дизелем, после чего ангар обрушился.

Также отмечается очень быстрое распространение огня, в настоящий момент уточняется, есть ли угроза перехода его на другие здания. Информация о пострадавших пока не поступала.

До этого пожар произошел в общежитии Московского государственного университета геодезии и картографии в Гороховском переулке.

Вечером 23 февраля произошел пожар в гаражном кооперативе на северо-востоке Москвы. Там загорелся металлический ангар, который был определен под демонтаж. Специалистам вскоре удалось потушить возгорание.

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