Пожар в гаражном кооперативе на северо-востоке столицы ликвидировали

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Москва, Алтуфьевское шоссе 31 Карта всех событий

Пожар в гаражном кооперативе на северо-востоке Москвы был потушен прибывшей бригадой профильных специалистов. Об этом в четверг, 23 февраля, сообщил «Вечерней Москве» источник в экстренных службах.

— Пожар ликвидирован, — говорится в сообщении.

Речь идет о возгорании, случившемся в московском районе Отрадное, где загорелся металлический ангар, который был определен под демонтаж.

До этого сообщалось, что на внутренней стороне 27-го километра МКАД загорелся автомобиль. Тогда движение в сторону развязки с Варшавским шоссе осуществлялось по двум полосам из четырех. Позднее стало известно, что огонь был устранен.