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Пожар в гаражном кооперативе на северо-востоке столицы ликвидировали
Москва, Алтуфьевское шоссе 31 Карта всех событий
Пожар в гаражном кооперативе на северо-востоке Москвы был потушен прибывшей бригадой профильных специалистов. Об этом в четверг, 23 февраля, сообщил «Вечерней Москве» источник в экстренных службах.
— Пожар ликвидирован, — говорится в сообщении.
Речь идет о возгорании, случившемся в московском районе Отрадное, где загорелся металлический ангар, который был определен под демонтаж.
До этого сообщалось, что на внутренней стороне 27-го километра МКАД загорелся автомобиль. Тогда движение в сторону развязки с Варшавским шоссе осуществлялось по двум полосам из четырех. Позднее стало известно, что огонь был устранен.
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