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Возгорание автомобиля на 27-м километре МКАД ликвидировали

Лейла Алиева
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Возгорание автомобиля на 27-м километре МКАД ликвидировали
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Москва, МКАД, 27-й километр Карта всех событий

Возгорание автомобиля на внутренней стороне 27-го километра МКАД ликвидировали. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в четверг, 23 февраля.

В настоящее время движение транспорта осуществляется по трем полосам из четырех, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Инцидент произошел в этот же день в районе развязки с Липецкой улицей. Движение в сторону развязки с Варшавским шоссе осуществлялось по двум полосам из четырех.

Также 23 февраля два автомобиля столкнулись на съезде с Ярославского шоссе на 94-й километр МКАД. В результате аварии пострадали три человека.

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