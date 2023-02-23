Возгорание в гаражном кооперативе произошло на северо-востоке Москвы

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Возгорание металлического ангара, определенного под снос, произошло в столичном районе Отрадное. Об этом в четверг, 23 февраля, сообщил «Вечерней Москве» источник в экстренных службах.

По предварительным данным, пожар случился на территории гаражного кооператива, расположенного по адресу Алтуфьевское шоссе, дом 31. Предположительная площадь возгорания в настоящее время составляет 250 квадратных метров. Угрозы распространения пламени нет.

Позже поступила информация, что пожар был локализован.

Еще одно возгорание произошло в металлическом ангаре в 2-м Южнопортовом проезде, 10, которое было оперативно ликвидировано. Кроме строения загорелся также стоявший рядом автомобиль. Пожару был присвоен ранг № 1-БИС. Общая площадь возгорания составила 54 квадратных метра.