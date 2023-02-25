Пожар произошел в общежитии в центре Москвы
Пожар произошел в общежитии Московского государственного университета геодезии и картографии в Гороховском переулке. Об этом «Вечерней Москве» в субботу, 25 февраля, сообщил источник в экстренных службах.
По информации собеседника «ВМ», пожар начался на 5-м этаже 16-этажного здания. Площадь возгорания достигает 20 квадратных метров, однако пострадавших при пожаре нет.
Вечером 23 февраля произошел пожар в гаражном кооперативе на северо-востоке Москвы. Там загорелся металлический ангар, который был определен под демонтаж. Специалистам вскоре удалось потушить возгорание.
До этого сообщалось, что на внутренней стороне 27-го километра МКАД загорелся автомобиль. Тогда движение в сторону развязки с Варшавским шоссе осуществлялось по двум полосам из четырех. Позднее стало известно, что огонь был устранен.