Пожар произошел в общежитии в центре Москвы

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Москва, Гороховский переулок Карта всех событий

Пожар произошел в общежитии Московского государственного университета геодезии и картографии в Гороховском переулке. Об этом «Вечерней Москве» в субботу, 25 февраля, сообщил источник в экстренных службах.

По информации собеседника «ВМ», пожар начался на 5-м этаже 16-этажного здания. Площадь возгорания достигает 20 квадратных метров, однако пострадавших при пожаре нет.

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Вечером 23 февраля произошел пожар в гаражном кооперативе на северо-востоке Москвы. Там загорелся металлический ангар, который был определен под демонтаж. Специалистам вскоре удалось потушить возгорание.

До этого сообщалось, что на внутренней стороне 27-го километра МКАД загорелся автомобиль. Тогда движение в сторону развязки с Варшавским шоссе осуществлялось по двум полосам из четырех. Позднее стало известно, что огонь был устранен.