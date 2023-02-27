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Два человека пострадали от взрыва газа в жилом доме в Ульяновске
В квартире жилого дома в Ульяновске произошел взрыв газа. Об этом стало известно в понедельник, 27 февраля.
По предварительным данным, инцидент произошел на улице Ефремова в квартире жилого дома на пятом этаже. После хлопка в помещении началось возгорание. Площадь пожара составила пять квадратных метров.
В результате происшествия пострадали два человека, сообщил ТАСС.
Другой взрыв газа произошел на месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе. В результате трагедии погибли два человека.
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