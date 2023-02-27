Синоптик Шувалов рассказал, каким будет начало весны в Санкт-Петербурге

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Первые дни рабочей недели в Санкт-Петербурге, вплоть до 1 марта, будут держаться небольшие морозы, но уже с 2-го числа они отступят. Об этом рассказал синоптик Александр Шувалов.

По его словам, с понедельника до среды в городе на Неве будет тепло и солнечно. Температура задержится на отметках от нуля до минус пяти градусов, а по ночам будет опускаться до минус 10 градусов.

Вторая половина недели будет облачной, ожидаются осадки в виде снега. При этом ночные и дневные температуры будут выше нуля. Также ожидается усиление ветра западного и юго-западного направлений, передает издание «Невские новости».

Ведущий специалист центра «Фобос» Александр Синенков сообщил, что в центральной части России начало весны принесет осадки в виде мокрого снега. Температура будет выше нуля, передает МИР 24.

В свою очередь замначальника Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Надежда Точенова в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, что первый день весны в столице окажется ветреным и довольно прохладным.