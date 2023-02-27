Валерий Головченко: Поддержка инноваций в столице создает платформу для технологического суверенитета

Фото: duma.mos.ru

Меры поддержки инноваций в столице востребованы бизнесом, а созданная инфраструктура поможет достичь технологического суверенитета страны. Об этом в понедельник, 27 февраля, рассказал депутат Московской городской думы Валерий Головченко.

— Благоприятный климат для инновационных разработок, стартапов в сферах, где нет готовых решений и проторенных путей, — это задача со звездочкой. За лучшие умы, лучшие технологии мы конкурируем со всем миром, находясь в сложнейших условиях, под давлением санкций, — отметил он.

По словам депутата, предлагаемые мэром гранты покрывают расходы для инновационных разработок. Размер финансовой поддержки может достигать двух миллионов рублей, а подать заявку участники Московского инновационного кластера могут на сайте МИК, передает агентство городских новостей «Москва».

Инновационной инфраструктурой Москвы пользуются изобретатели со всей России. Им доступны проекты Московского инновационного кластера. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, число пилотных испытаний в этом году будет увеличено в 1,5 раза.