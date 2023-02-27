Полицейские накрыли нарколабораторию в Подмосковье и изъяли крупную партию веществ

Фото: Пресс-центр МВД России

Московская область, городской округ Воскресенск, деревня Новосёлово Карта всех событий

В Подмосковье сотрудники полиции накрыли нарколабораторию и изъяли крупную партию запрещенных веществ. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в понедельник, 27 февраля.

По ее словам, подпольная лаборатория располагалась в арендованном частном доме в деревне Новоселово городского округа Воскресенск. Ее организовал уроженец Ставропольского края. Он работал под началом анонимного куратора, с которым преступник поддерживал связь через мессенджер. Произведенный продукт злоумышленник сбывал в Московской области через тайники-закладки.

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В результате оперативно-разыскных мероприятий деятельность лаборатории раскрыли. Во время обыска сотрудники полиции нашли в помещении 12 килограммов неизвестных кристаллических и порошкообразных веществ. Также были изъяты 74 емкости с неустановленной жидкостью, респираторы и лабораторное оборудование.

Позже экспертиза части изъятого показала, что среди веществ в лаборатории было как минимум шесть килограммов метилэфедрона. По предварительным данным, в месяц злоумышленник мог производить около 50 килограммов синтетических наркотиков.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконное производство и сбыт наркотических средств в особо крупном размере». Фигуранта заключили под стражу.

Другая история, связанная с наркотиками, произошла на севере Москвы. Инспекторы сперва задержали молодого человека, купившего наркотики, а после вышли на продавца.