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Косметолог Панченко рассказала, какие продукты помогут сохранить красоту кожи

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Еда
Общество
Косметолог Панченко рассказала, какие продукты помогут сохранить красоту кожи
Фото: shutterstock

Косметолог Олеся Панченко рассказала, какие продукты нужно включить в рацион для сохранения молодости и красоты.

Эксперт отметила, что обязательно нужно соблюдать питьевой режим, не менее 1,5 литра воды в день. Из напитков пользу также принесет зеленый чай, он богат антиоксидантами.

Также коже необходимы жиры. Поэтому нужно включить в рацион оливковое масло, жирную рыбу, особенно лосось и скумбрию.

В качестве приправы стоит использовать фенхель, он обладает противовоспалительным свойством.

«В качестве перекуса стоит выбирать несладкий йогурт с повышенным содержанием белка. К нему можно добавить тыквенные семечки, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее дерматолог Елена Кудашкина сообщила, что быстрые углеводы вызывают преждевременное старение кожи. Она посоветовала исключить из рациона жареные блюда, а также сосиски, колбасы, картофель фри и сладкую газированную воду, передает Nation news.

Состояние кожи зависит от ее типа, а он передается генетически. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» выразила врач-косметолог Натэла Гришина.

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