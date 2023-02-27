Pais: Часть Артемовска после подрыва Украиной дамбы похожа на огромную лужу

Фото: gur.gov.ua

После взрыва дамбы украинскими военными часть Артемовска похожа на огромную лужу. Об этом в понедельник, 27 февраля, пишет газета Pais.

— Киевские войска, поясняют военные, взорвали дамбу к северу от города (Артемовска — прим. «ВМ»), чтобы попытаться остановить продвижение русских, — говорится в сообщении.

По словам местных жителей, на данный момент город выглядит как огромная лужа, передает Pais.

25 февраля украинские войска подорвали дамбу «Северный ставок» в Артемовске. В результате инцидента потоки воды пошли на город, где произошло затопление частных домов и подвалов, что, по словам советника главы ДНР Игоря Кимаковского, может вызвать эпидемию среди мирного населения. Каких политических и эпидемиологических последствий стоит ожидать от случившегося, «Вечерняя Москва» узнала у экспертов.

По мнению эколога Романа Пукалова, ситуация с подрывом дамбы в населенном пункте будет иметь тяжелые последствия для граждан. В свою очередь военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что подрыв дамбы обострит не столько экологическую обстановку в городе, сколько продовольственный кризис.