«Людоедский поступок»: как подрыв дамбы в Артемовске скажется на ходе СВО и экологической ситуации

Фото: Минобороны РФ

Украинские войска подорвали дамбу «Северный ставок» в Артемовске. В результате инцидента потоки воды пошли на Артемовск, где произошло затопление частных домов и подвалов, что, по словам советника главы ДНР Игоря Кимаковского, может вызвать эпидемию среди мирного населения. Каких политических и эпидемиологических последствий стоит ожидать от случившегося, «Вечерняя Москва» узнала у экспертов.

Что случилось в Артемовске

Военнослужащие Вооруженных сил Украины произвели подрыв дамбы «Северный ставок» в населенном пункте Артемовск (Донецкая народная республика — прим. «ВМ»), в результате чего ряд улиц оказался под водой. Как сообщают СМИ, Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от Горловки и является важным транспортным узлом для снабжения украинской армии вооружением в Донбассе.

Уточняется, что вследствие происшествия вода «Северного ставка» ушла. По предположению Кимаковского, ВСУ сделали это, чтобы замедлить наступление российских подразделений и создать неприемлемые условия для жизни оставшегося в городе мирного населения.

По данным Telegram-канала «Два майора», ВСУ решились на подрыв в связи с успехами ВС РФ в Ягодном, так как на северном участке артемовского фронта постепенно создавалась угроза окружения города российскими силами.

Экологические последствия

По мнению эколога Романа Пукалова, ситуация с подрывом дамбы в населенном пункте естественно будет иметь тяжелые последствия для граждан.

— Естественно, это и экологические проблемы, и эпидемиологические, большой урон для мирного населения. Но пока рано говорить, что именно может случиться, очень мало информации. Можно лишь предполагать. И в настоящее время мы ожидаем уточнения данных, чтобы делать первые выводы, — отметил Пукалов.

В свою очередь военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что подрыв дамбы обострит не столько экологическую обстановку в городе, сколько продовольственный кризис.

— Нарушится логистика, и усложнится поставка продовольствия в город, — считает эксперт.

Кроме того, Дандыкин уточнил, что жителей Артемовска накануне предупреждали о том, что есть необходимость покинуть город в связи с обострением военной ситуации. Однако многие горожане отказались покидать свои дома.

Стратегические последствия

По мнению Дандыкина, подрыв украинскими силами дамбы в Артемовске — «людоедский поступок».

— Поступок ВСУ я считаю абсолютно людоедским. Украинская армия прекрасно знает, что единственное место для спасения, где мирное население может хоть немного быть спокойным за свою жизнь, — это подвалы домов. Но теперь и они затоплены. И людям негде укрыться от бомб и пуль, — заявил военный эксперт.

В то же время специалист отметил, что, желая перерезать путь российским войскам в их продвижении вперед, ВСУ усложнили и себе задачу по возвращению потерянных населенных пунктов под свой контроль.

— ВСУ себе же сделали хуже. Они сами лишились возможности въезда в населенный пункт. А тропы, которые они проложили через поля, из-за потепления расквасились, и там тоже уже не пробраться даже на танке, — заметил Дандыкин.

Кроме того, многие позиции в Артемовске уже находятся под контролем российской артиллерии и Воздушно-космических сил России, что также исключает возможность захвата города украинскими силами, заключил эксперт.

Между тем, несмотря на инцидент с дамбой, бойцам «Вагнера» осталось преодолеть менее двух километров до центра города. По информации одного из военных, противник постепенно начинает отступать, однако ожесточенные бои все еще продолжаются. Отряды продвигаются вперед не так быстро, как хотелось бы.

Основатель ЧВК предприниматель Евгений Пригожин также сообщил, что бойцы «Вагнера» заняли поселок Ягодное севернее Артемовска.