ВСУ взорвали дамбу в Артемовске с целью замедлить продвижение армии России

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Украинские военные взорвали дамбу в Артемовске, чтобы помешать наступлению российских войск. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в субботу, 25 февраля.

— В подконтрольной Киеву части Артемовска действительно противник взорвал дамбу. Подробностей пока нет. Пытается затруднить продвижение бойцов «Вагнера», — цитирует собеседника РИА Новости.

Основатель ЧВК «Вагнер», предприниматель Евгений Пригожин сообщил, что бойцы ЧВК заняли поселок Ягодное севернее Артемовска.

Артемовск на данный момент находится под контролем украинских войск. За последние несколько дней российским военным удалось взять под контроль несколько пригородных сел.

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что бойцы ЧВК «Вагнер» освободили село Дубово-Васильевка северо-западнее Артемовска.

17 февраля Пригожин объявил о взятии под контроль населенного пункта Парасковиевка, расположенного в Донецкой народной республике. Парасковиевка находится севернее Артемовска.