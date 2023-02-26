Советник главы ДНР Кимаковский: Подрыв дамбы в Артемовске может вызвать эпидемию

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Подрыв дамбы в Артемовске со стороны ВСУ может привести к осложнению эпидемиологической ситуации в городе. Об этом в воскресенье, 26 февраля, заявил советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Игорь Кимаковский.

— В связи с подрывом дамбы вода хлынула в подвалы. Это может вызвать серьезную эпидемию среди мирного населения, — отметил он.

По его словам, подобные действия украинских бандформирований могут усложнить процесс доставки продовольствия в город и впоследствии усилить продовольственный кризис, цитирует Кимаковского РИА Новости.

Подрыв дамбы в Артемовске произошел в субботу, 25 февраля. Таким образом ВСУ попытались затруднить продвижение бойцов «Вагнера».

Несмотря на инцидент, бойцам отряда осталось преодолеть менее двух километров до центра города. По информации одного из военных, противник постепенно начинает отступать, однако ожесточенные бои все еще продолжаются. Отряды продвигаются вперед не так быстро, как хотелось бы.

Основатель ЧВК предприниматель Евгений Пригожин также сообщил, что бойцы «Вагнера» заняли поселок Ягодное севернее Артемовска.