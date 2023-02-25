Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Командир «Вагнера» заявил, что ЧВК осталось меньше двух километров до центра Артемовска

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Командир «Вагнера» заявил, что ЧВК осталось меньше двух километров до центра Артемовска
Фото: Минобороны РФ

Отряды частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» продвигаются к центру Артемовска, им осталось преодолеть менее двух километров. Об этом в субботу, 25 февраля, заявил командир взвода ЧВК.

— До центра Бахмута (украинское название Артемовска — прим. «ВМ») от передовых позиций осталось 1740 метров, — сказал он.

По информации военного, противник постепенно начинает отступать, однако в городе все еще идут ожесточенные бои. Отряды продвигаются вперед не так быстро, как хотелось бы, передает РИА Новости.

Основатель ЧВК, предприниматель Евгений Пригожин сообщил, что бойцы «Вагнера» заняли поселок Ягодное севернее Артемовска.

Артемовск на данный момент находится под контролем украинских войск. За последние несколько дней российским военным удалось взять под контроль несколько пригородных сел.

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что бойцы ЧВК «Вагнер» освободили село Дубово-Васильевка северо-западнее Артемовска.

Украина Россия Донбасс
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Мнение большинства имеет вес: как понять, какие сериалы стали популярными

Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников

Спортивный дух важнее денег: в нынешних реалиях российский спорт должен научиться драться

Максим Кронгауз
Максим Кронгауз

Найдем аналоги иностранных слов: стоит ли россиянам отказываться от заимствований

Никита Миронов
Никита Миронов

Новые носки не купишь — пойдет в дырявых: надо ли дарить мужчинам подарки на 23 февраля

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Обещать — и не жениться: почему число женщин, обманутых «жиголо из Тиндера», перевалило за полсотни

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бессистемный набор: Евросоюз готовит уже десятый пакет санкций против России

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Беседа для галочки просто бесполезна: нужны ли родителям школьников «Разговоры о важном»

Все мнения
О проекте