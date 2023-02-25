Командир «Вагнера» заявил, что ЧВК осталось меньше двух километров до центра Артемовска

Фото: Минобороны РФ

Отряды частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» продвигаются к центру Артемовска, им осталось преодолеть менее двух километров. Об этом в субботу, 25 февраля, заявил командир взвода ЧВК.

— До центра Бахмута (украинское название Артемовска — прим. «ВМ») от передовых позиций осталось 1740 метров, — сказал он.

По информации военного, противник постепенно начинает отступать, однако в городе все еще идут ожесточенные бои. Отряды продвигаются вперед не так быстро, как хотелось бы, передает РИА Новости.

Основатель ЧВК, предприниматель Евгений Пригожин сообщил, что бойцы «Вагнера» заняли поселок Ягодное севернее Артемовска.

Артемовск на данный момент находится под контролем украинских войск. За последние несколько дней российским военным удалось взять под контроль несколько пригородных сел.

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что бойцы ЧВК «Вагнер» освободили село Дубово-Васильевка северо-западнее Артемовска.