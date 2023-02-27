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Психолог Ионычева объяснила возросшую популярность тарологов

Ирина Игнатенко
Общество
Психолог Ионычева объяснила возросшую популярность тарологов
Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

Спрос на гадания на картах таро в последнее время растет, так как эзотерические убеждения помогают снизить уровень тревоги от неопределенности этого мира. Об этом рассказала дипломированный психолог Марина Ионычева.

Как утверждает психолог, чтобы принять на себя ответственность за происходящее, нужно столкнуться с разными неприятными чувствами: страхом, виной, отчаянием, разочарованием. Поэтому человеку гораздо проще отдать ответственность за свою жизнь чему-то извне. Это дает возможность снизить уровень тревоги, позволяет опереться на что-то.

Карты могут дать простое и понятное объяснение неудачам и проблемам, добавила Ионычева, передает РИАМО.

Психолог Марина Тушевская рассказала, как поддержать позитивный настрой. Необходимо научиться улыбаться, даже когда этого делать не хочется. Такое действие отправляет мозгу сигнал к улучшению общего настроя, передает ФАН.

В свою очередь таролог и потомственная ведунья арабского происхождения Саона рассказала, что глобальные климатические изменения — это последствия человеческих действий.

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