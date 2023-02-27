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Аферисты украли крупную сумму у звезды сериала «Склифосовский» Авшаровой

Степан Жирнов
Происшествия
Аферисты украли крупную сумму у звезды сериала «Склифосовский» Авшаровой
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве

Актрису Юлию Авшарову, которая отметилась ролью Анны Ахматовой в сериале «Раневская», обокрали мошенники. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ситуацией, в понедельник, 27 февраля.

По данным собеседника «ВМ», Авшарову обманули с помощью взломанного аккаунта подруги актрисы в Telegram. Злоумышленник в мессенджере написал сообщение актрисе о том, что ей нужна помощь и необходимо срочно перевести 23 тысячи рублей. Не задумываясь, актриса перевела деньги подруге, не задавая лишних вопросов.

Вскоре Авшарова заподозрила неладное из-за того, что имя получателя денег не совпадало с именем подруги и позвонила ей. Оказалось, что та ни о чем не просила, а ее аккаунт в мессенджере взломали. Теперь в случившемся разбирается полиция.

Юлия Авшарова работала под руководством Армена Джигарханяна в Московского драматического театра. Она играла в таких российских фильмах и сериалах как: «Неравный брак», «Без следа» и «Склифосовский».

Другой аферист обманул пенсионерку на западе столицы. Аферист убедил пожилую женщину выбросить из окна пакет с миллионом рублей.

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